Bilancio ok per l’Asbuc. Introiti da record e ottimi risultati ottenuti

In attesa dell’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e del bilancio di previsione per il prossimo anno è tempo di bilancio anche per l’attività di questi mesi per ASBUC. Ne parla il presidente del comitato Omero Togneri che abbiamo incontrato insieme al consigliere Filippo Lanciani. Tra le notizie positive l’ottima stagione dei funghi anche per quanto riguarda gli introiti relativi al rilascio dei tesserini per i non residenti. Un introito da record, fanno sapere Togneri e Lanciani che verrà ufficializzato nella prossima assemblea. Molto bene ha funzionato anche il servizio di vigilanza delle guardie volontarie ASBUC che hanno svolto un lavoro importante sia per il controllo che per il rilascio dei tesserini.

Per quanto riguarda la vigilanza nel periodo della raccolta dei funghi, le Guardie volontarie hanno elevato le prime sanzioni (in tutto 17) soprattutto per divieto di transito ai non residenti sulle strade forestali all’interno dei territori di competenza ASBUC Rifugio Bertagni al Lago Santo: l’utilizzo in affitto del rifugio non è stato altissimo come in passato. Ci sono stati però durante l’anno importanti lavori di manutenzione straordinaria e pulizia sia dentro che fuori l’edificio che può essere affittato per uno o più giorni.