Bilancio comunale . Approvato il rendiconto della gestione 2024

Approvato in tempi record dalla giunta D’Ambrosio il rendiconto della gestione 2024 del Comune. Nelle prossime settimane il documento finanziario arriverà in consiglio comunale, così da consentire all’ente di applicare l’avanzo di amministrazione e procedere con una serie di variazioni di bilancio per rendere subito operativi ulteriori investimenti e manutenzioni, erogazioni di servizi, stanziamenti per eventi e manifestazioni.

Un documento solido, che fotografa in modo reale la situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’ente. È stata svolta quest’anno anche una operazione importante per quanto riguarda la verifica dei residui attraverso l’operazione di riaccertamento: questo ha permesso un lavoro di ripulitura importante, che oggi consente di avere la fotografia ancora più reale delle risorse utilizzabili del bilancio altopascese con un risultato di esercizio altamente positivo e con un utile pari a 970.422 euro, un patrimonio netto pari a 44.890.226 euro e un risultato di amministrazione per l’esercizio 2024 di 15.022.350 euro.

Le risorse riferite ai residui passivi saranno comunque recuperate (ad esempio tributi non ancora incassati su vecchie annualità), ma saranno conteggiate in bilancio come entrate straordinarie e non più come fondi già previsti come incassi. Ad Altopascio questa operazione è stata possibile grazie a un fondo crediti di dubbia esigibilità molto capiente, pari all’importo totale dei residui passivi. "Tutto questo ci dice che il bilancio di Altopascio è solido e trasparente, veritiero e capace di erogare contributi per rispondere alle esigenze della cittadinanza più fragile e continuare a fare investimenti per tutta la comunità - commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio -.

"Abbiamo portato il rendiconto in giunta in tempi molto rapidi, - prosegue la prima cittadina - frutto di un lavoro intenso e preciso da parte dell’ufficio ragioneria, che coordinandosi in modo efficace con gli altri settori ci ha permesso di arrivare a questo importante risultato. Stiamo già infatti lavorando a una variazione di bilancio per l’applicazione dell’avanzo riducendo il più possibile i tempi burocratici nell’ottica di essere sempre più veloci nel gestire le situazioni. Questo rendiconto, - conclude - mette il Comune nelle condizioni di realizzare importanti investimenti e rispondere prontamente alle esigenze dei cittadini. Il prossimo passo è dopo un deposito di 20 giorni per la visione dei consiglieri l’approvazione di consiglio. Confido che si possa arrivare in consiglio comunale prima del periodo di Pasqua".

Ma.Stef.