Bike sharing, ora a Lucca è gratuito con l’abbonamento ad Autolinee Toscane

Importante novità da ieri per la mobilità sostenibile a Lucca: chi ha un abbonamento al trasporto pubblico di Autolinee Toscane potrà infatti utilizzare gratuitamente il servizio di bike-sharing per tutto il 2024. L’agevolazione nata grazie alla collaborazione tra il Comune di Lucca, l’azienda di trasporti Autolinee Toscane Spa e il gestore sharing Ridemovi con il sostegno della Regione Toscana, vuole promuovere il servizio di mezzi elettrici presenti in città complementari al trasporto pubblico. “Una nuova opportunità che rende integrati fra loro trasporto pubblico e mobilità dolce del bike sharing – afferma l’assessore alla mobilità Remo Santini – un servizio aggiuntivo che contribuisce alla diffusione di uno stile di vita innovativo e all’uso di sistemi di trasporto sostenibili che portano Lucca al livello delle più avanzate realtà europee in questo settore“. Per attivare il pass mensile per eBike è necessario utilizzare l’app Ridemovi: si riceve via email un coupon per un pass mensile di 10 corse da 15 minuti ciascuna. Allo scadere dei 15 minuti scatta la tariffa ordinaria. Dopo 30 giorni dall’ attivazione potrà essere richiesto un nuovo codice promozionale fino al 31 dicembre 2024 compilando nuovamente il form con gli stessi dati già inseriti.