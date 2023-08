Bike sharing a Lucca: avviso per il gestore del servizio

Pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse al fine di individuare un unico soggetto interessato a svolgere il servizio di bike sharing a flusso libero con stazioni di rilascio virtuali nel comune di Lucca. L’avviso si trova sul sito del Comune e le domande andranno presentate entro le ore 13 del 2 settembre. Il Comune intende offrire ai cittadini un servizio di bike sharing a flusso libero (free-floating), basato sull’utilizzo di biciclette “smart”, dotate di sistemi di posizionamento GPS e di comunicazione con il sistema centrale di gestione, che possano essere utilizzate secondo lo schema a flusso libero in modalità “one way”, che prevede il prelievo della bicicletta in un’area ben determinata del territorio servito ed il rilascio del mezzo in un’area, anche diversa da quella di prelievo, aree in ogni caso predefinite quali stazioni di prelievorilascio “virtuali”.

Le bici gestite dovranno essere di due tipi: “standard” e “ebike” (a pedalata assistita con motore elettrico). Entrambe le tipologie dovranno essere dotate di un sistema di bloccaggio automatico che permetta di effettuare il termine del noleggio in una qualunque stazione di rilascio virtuale in cui sia consentita la sosta, senza richiedere stalli disegnati o rastrelliere dedicate o altri sistemi di aggancio fisico. Il sistema di bike sharing dovrà prevedere altresì una piattaforma di gestione in grado di dialogare con i veicoli e di offrire, in tempo reale all’utenza tramite App per smartphone, l’informazione sulla posizione delle biciclette disponibili e la possibilità di prenotare eo di sbloccarne l’utilizzo.