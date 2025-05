Oltre 500 per la Biblioteca Popolare: “Dimostra quanto siamo radicati nel quartiere”

Lucca, 7 maggio 2025 – “La Biblioteca Popolare di San Concordio ringrazia tutte le persone, i gruppi, le organizzazioni e le associazioni che, partecipando al corteo del 1° maggio, hanno voluto esprimere concretamente il loro sostegno.” Così i volontari e i sostenitori della Biblioteca Popolare, per la quale la scorsa settimana oltre 500 persone hanno sfilato in corteo per le strade del quartiere.

“La grande partecipazione – sottolineano – è la prova evidente di quanto la biblioteca sia una realtà viva, radicata nel territorio e sostenuta da una comunità attiva.” Nei ringraziamenti si ribadisce anche che “l’apertura di una succursale della biblioteca civica Agorà non può in alcun modo sostituire un’esperienza partecipata, autogestita e aperta come quella della Biblioteca Popolare: uno spazio di cultura, socialità e inclusione costruito dal basso.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle persone e agli esercenti del quartiere che hanno donato piatti e specialità per il tradizionale pranzo sociale del 1° maggio, contribuendo alla riuscita della giornata di mobilitazione. “Rinnoviamo l’invito al Sindaco per un incontro e lo invitiamo a visitare la biblioteca, per rendersi conto personalmente della realtà che la sua Amministrazione rischia di chiudere. Continuiamo a chiedere a cittadine e cittadini di unirsi alla campagna in difesa della biblioteca e di firmare la petizione.”

Le iniziative in difesa dello spazio continuano: sabato 10 maggio alle ore 17 si terrà l’evento “Dal Mediterraneo alla biblioteca – Storie che resistono”, con ospite Nicola Pera, giovane soccorritore lucchese originario proprio di San Concordio. Pera racconterà la sua esperienza a bordo delle navi di Resq e Emergency, impegnate nelle missioni di ricerca e soccorso dei migranti nel mar mediterraneo.