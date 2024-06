Il suo concerto era in cartellone già due anni fa, ma fu poi annullato all’ultimo momento perché l’organista tedesco rimase affetto da Covid. Parliamo di Bernhard Marx celebre organista tedesco che sarà ospite della rassegna internazionale di “Musica in Cattedrale” col concerto d’organo che si terrà domani alle ore 18.30 nella Cattedrale di San Martino.Allievo di Marie-Claire Alain, Marx presenterà un programma interamente dedicato alla musica francese dal ‘700 al ‘900, con l’eccezione di un piccolo omaggio a Giacomo Puccini e uno spazio riservato al sommo Bach. “Musica in Cattedrale” fa parte del progetto del ‘700 Musicale a Lucca ed è sostenuta dalla Fondazione Crl e dal Comune.