“Bernabò“, che numeri. Quasi il 50% di incremento

Presentati venerdì pomeriggio, nella tradizionale conferenza stampa pubblica di fine anno, i dati dell’andamento delle cure erogate dallo stabilimento termale Bernabò nel 2024. Un trend che segna un’importante crescita, che sfiora il 50 per cento in termini di cure e presenze rispetto all’anno 2023. Ecco i numeri comunicati dal dottor Serafino Viviani, direttore sanitario dello stabilimento: Grotte 1.686, erano state 1.278 nel 2023, più 32 per cento; fanghi 5.889 nel 2024 a fronte dei 3.629 del 2023, per un incremento record del 62,3%; bagni 9.842 (6.760 nel 2023), più 45,6; massaggi 4.077 nell’anno corrente contro i 3.042 del 2023, incremento del 34 per cento; kneipp/filiforme in acqua 470 nel 2024 erano state 361 lo scorso anno, più 30 per cento.

Dati che, come si evince, confermano la crescita esponenziale dello stabilimento Bernabò, di proprietà del Comune, gestito dalla società Bagni di Lucca srl, che fa capo a Giancarla Romei e Gabriele Ferrari. La clientela è stata sia locale che straniera, in maggioranza inglesi e americani seguiti dai francesi. "Una grossa soddisfazione - ha dichiarato il dottor Viviani - anche se possiamo sempre migliorare, ad esempio mettendoci in grado di offrire il servizio di inalazioni, per cui c’è una fortissima richiesta. In questo senso lancio un appello all’amministrazione comunale affinché prenda in considerazione di assicurare tale trattamento. Darebbe un impulso nuovo all’attività, assicurando anche un maggior livello occupazionale".

"Abbiamo una squadra di operatori e operatrici eccezionali - ha aggiunto la signora Romei - , che sono il motore del progetto termale che stiamo realizzando ed abbiamo intrecciato con la popolazione rapporti di amicizia e stima reciproca". Il sindaco Paolo Michelini ha espresso compiacimento per i risultati di gestione: "Stiamo inoltre lavorando per il recupero di tutto il complesso termale confortati dall’aver riportato il bilancio del Comune alla sostenibilità. Sulla richiesta riguardante le inalazioni faremo il possibile per attuarle a breve tempo".

Priscilla Valentino, assessore al Termalismo, commenta: "I numeri dell’incremento sono impressionanti e sono il frutto di tante componenti, a cominciare dall’azzeccata campagna promozionale giovane e accattivante messa in atto dalla gestione. Il Bernabò è uno scrigno prezioso del termalismo sul territorio".

Marco Nicoli