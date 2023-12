Bergamini ‘scala‘ Roma. Riconoscimento da Abodi

L’ultima impresa dello scalatore lucchese Riccardo Bergamini, che come si ricorderà è reduce dall’aver scalato la vetta del Parchemuche Peak a 6279 metri d’altitudine, in Nepal, lo ha condotto sino a Roma, al Ministero dello Sport per un riconoscimento al merito sportivo.

Nella giornata di ieri, Bergamini – accompagnato dal deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese che ha organizzato l’incontro e dall’assessore alla Cultura del Comune di Lucca, Mia Pisano, che ho sostituito il sindaco Pardini e l’assessore allo Sport Barsanti, entrambi impossibilitati a recarsi nella capitale – ha avuto un lungo e cordiale colloquio con il ministro dello Sport Andrea Abodi che si è intrattenuto per oltre un’ora con l’alpinista lucchese, chiedendo informazioni sulla missione e dichiarandosi disponibile per un eventuale lavoro di informazione nelle scuole.

Abodi ha consegnato a Bergamini un riconoscimento al merito sportivo per i traguardi raggiunti, frutto di dedizione, sacrifici e una preparazione dura e impegnativa. Bergamini, fresco della nuova conquista in Himalaya, ha ripercorso al ministro le tappe della sue scalate e avventure sulle più alte catene montuose del pianeta. Una sfida con se stesso per superare i propri limiti ma rispettosa dell’ambiente e la natura circostante. Un rispetto che ha voluto dimostrare non utilizzando mai le bombole d’ossigeno supplementare durante le sue salite. Lo sportivo lucchese ha voluto ricambiare l’invito del ministro Abodi con un presente, una bellissima foto con dedica su una vetta himalayana mentre sventola il tricolore in onore e per amore dell’Italia.

"Che dire? Sono lusingato – ha spiegato Bergamini all’uscita – è riconoscimento che credo meritato e che parte da lontano. La passione e il sacrificio ripagano sempre. Dedico questa giornata alla mia famiglia e alla città di Lucca, entrambe li ho sempre portate nel mio cuore sulle cime più alte della terra". "È stato un incontro molto proficuo al quale l’amministrazione ha avuto modo di presenziare", ha aggiunto l’assessore Pisano. L’alpinista lucchese è stato accompagnato anche da Enrico Cesari, vice presidente dell’associazione no profit "ElevaMente" ci cui valori sono ispirati al connubio tra impresa sportiva, alpinismo, crescita e formazione.

Fabrizio Vincenti