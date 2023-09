"Benvenuti nella nuova scuola" Taglio del nastro alla Scesta tra palloncini colorati ed emozioni

Una serie di palloncini colorati liberati nel cielo dai bambini ha salutato ieri mattina, in un clima festoso, l’inaugurazione della nuova scuola della Scesta, che il 15 settembre aprirà i battenti a 50 alunni tra materna e primaria. Presenti alla cerimonia molti cittadini e autorità civili e militari, fra cui il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore regionale Stefano Baccelli, i consiglieri regionali Mario Puppa (Pd) e Vittorio Fantozzi (Fdl), il presidente della Provincia Luca Menesini, i sindaci di Coreglia Marco Remaschi e di San Romano Raffaella Mariani, l’assessore di Barga Lorenzo Tonini, il presidente del consiglio comunale Francesca Lenzarini. Da Belluno è arrivato l’ex ministro Federico D’Incà, che in mattinata ha reso omaggio alla tomba di Mario Lena nel cimitero di Ponte a Serraglio. Presenti anche la nuova dirigente del Comprensivo Giuliana Pirone insieme all’ex Francesco Feola e alla dirigente provinciale Ilaria Barone. Diversi gli amministratori e consiglieri di maggioranza e minoranza e i volontari della Croce Rossa.

Dopo la rituale benedizione impartita dal parroco don Franco Vitali e il tradizionale taglio del nastro ha preso per primo la parola il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini: "Con emozione - ha detto - mi accingo ad inaugurare la nuova scuola, che è l’esaudirsi di una promessa fatta ai genitori della Valle del Lima il 31 agosto del 2017, quando dovemmo comunicare la demolizione del plesso per cause di sicurezza. Un edificio moderno e antisismico, collocato in un luogo spazioso ed arioso, con basso impatto ambientale perché dotato, unico in provincia, di un impianto a biomasse per il riscaldamento".

Il sindaco Michelini ha ringraziato del lavoro fatto in sinergia con il Comune, la Provincia di Lucca, la Regione Toscana, lo Stato centrale e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha concesso un contributo determinante. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha sottolineato come la scuola rappresenti sempre "un’opportunità di crescita".

"Questa nuova scuola della Scesta - ha commentato Giani - in un luogo montano apparentemente periferico, rappresenta un simbolo e un punto di riferimento per i bambini, ma anche per la comunità locale, che può essere spinta a ripopolare il territorio quando viene fornito di servizi essenziali. Complimenti all’amministrazione". Sono seguiti gli interventi di Luca Menesini presidente della Provincia, dell’assessore regionale Stefano Baccelli e del consigliere delegato Agnese Benedetti. Il vicesindaco Sebastiano Pacini ha ripercorso l’iter per giungere alla costruzione della struttura, ringraziando le istituzioni, le imprese, i tecnici e tutti coloro che hanno sostenuto la realizzazione del progetto. L’ex ministro D’Incà ha concluso ricordando il forte legame di amicizia che lo lega a Bagni di Lucca, fin dai tempi del gemellaggio con Longarone.

