"Benvenuta Primavera". Attività e laboratori allo Spazio Giovani

Benvenuta Primavera – e non maledetta come nella celebre canzone – . Riprendono le attività allo Spazio Giovani di Altopascio, in via Rosselli 18. Dieci giorni di iniziative da martedì 9 a sabato 20 aprile per gli studenti, dalle elementari a 18-20 anni, comincia il calendario di eventi frutto della collaborazione tra Comune, ufficio servizi educativi, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio.

"Iniziative e progetti che diano voce e un luogo ai ragazzi, dove potersi ritrovare, studiare, divertirsi, fare esperienze - commentano gli assessori Valentina Bernardini (Politiche educative) e Alessio Minicozzi (Politiche giovanili) - lo facciamo grazie agli educatori e alle tante possibilità che lo spazio offre: un luogo che è cresciuto in questi anni, diventando sempre più punto di riferimento per le famiglie". Si parte con un torneo di biliardino, in collaborazione con il Centro Diurno L’Aquilone, martedì 9 aprile dalle 16 alle 17.30. Giovedì 11, dalle 16.30 alle 18.30, ci sarà "Semi, terra e fantasia", un laboratorio che coinvolgerà i bambini del Centro di Aggregazione nella semina di piantine aromatiche, in collaborazione con gli Orti Sociali della Paduletta e l’associazione AUSER. Sabato 13 aprile, dalle 15.30 alle 17.30, spazio al gioco con "Spring Games – Giochi senza frontiere", una giornata all’insegna dell’enigma e del divertimento, organizzata insieme a Educativa di Strada - Giovani al Centro (ingresso con prenotazione).

Martedì 16 (per i bimbi iscritti al Centro di Aggregazione) e mercoledì 17 (per i bimbi non iscritti), "Fiori… che passione", un laboratorio creativo e letture all’aperto per i bambini, in collaborazione con l’associazione Crescere Lettori (ingresso con prenotazione).

Si continua con "La primavera è un’opera d’arte", una lezione speciale di pittura per i corsisti del Corso di Pittura dei Pittori di Altopascio, martedì 16 e mercoledì 17 aprile, dalle 17.30 alle 19. Il 18 e 19 aprile, pomeriggio di gioco e il 20 "Spring Talk", un tavolo di discussione tematico per ragazzi e ragazze, curato da Educativa di Strada - Giovani del Centro. Per info e prenotazioni 0583.216353 o [email protected]. Massimo Stefanini