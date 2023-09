Bentornato Jacobs a Lucca, la famiglia Virtus ti saluta!

Oggi è il gran giorno, il campionissimo Lamont Marcell Jacobs tornerà, per la prima volta dopo la vittoria olimpica, al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca dove a partire dalle 15.30 incontrerà tutti i tesserati dell’Atletica Virtus e le loro famiglie. L’aveva promesso, dopo l’oro a Tokyo 2020, che sarebbe tornato a Lucca, a trovare la sua ‘vecchia‘ società che lo ha fatto crescere e soprattutto gli ha dato la possibilità di affacciarsi nel mondo che conta dell’atletica leggera. Jacobs ha infatti indossato i colori della Virtus tra il 2012 e il 2014 quando prova a farsi largo prima di tutto nel salto in lungo e la sua strada come velocista non era ancora stata percorsa.

Anche come saltatore, però, si era già fatto notare regalando la migliore prestazione italiana juniores indoor di tutti i tempi con 7,75 metri. Da quel 2014 e da Lucca è partita la sua splendida avventura che lo ha portato sul tetto del mondo nella specialità dei 100 metri ai quali ha finito per dedicarsi. Abbandonata la Virtus, Jacobs ha trovato casa nelle Fiamme Oro dove ancora gareggia. Fallito per un infortunio l’appuntamento con le Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, si è rifatto con gli interesse a quelle di Tokyo dove ha centrato l’oro sia nei 100 metri che nella staffetta 4-100: una doppietta straordinaria a cui è poi seguito un periodo costellato da infortuni che ne hanno compresso la preparazione per gli appuntamenti successivi.

Al Campo Coni non mancherà certo nessuno e proprio in considerazione dei grandi numeri previsti, non sarà possibile parcheggiare al parcheggio del camp, ma per l’occasione verrà riservato il parcheggio del Palatagliate.