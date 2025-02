“Bene l’arrivo di 36 carabinieri per la sicurezza del territorio“

“L’arrivo sul territorio di 36 nuovi carabinieri, subito operativi e assegnati alle Compagnie di Lucca, Versilia e Garfagnana, rappresenta una bella notizia per chi ha fiducia nel Governo Meloni e in generale nel centrodestra locale e nazionale. Dopo anni di tagli e di tentativi di sminuirne il ruolo, centrale nella difesa quotidiana di persone e beni, da parte di una sinistra che non perde occasione anche qui di attaccare le forze dell’ordine, dal governo Meloni arriva questa importante risposta alla esigenza di sicurezza che le persone dichiarano a ogni sondaggio“. Così Vittorio Fantozzi, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Regionale della Toscana e l’onorevole Alessandro Amorese, Deputato di Fratelli d’Italia.

“Più uomini significa più pattuglie, più persone in grado di farsi carico i grandi e piccoli problemi che, specialmente in certe aree del territorio della provincia di Lucca, si manifestano con una frequenza allarmante. Ne trarranno beneficio i centri urbani ma anche le aree interne, i luoghi di villeggiatura, i borghi che potranno essere maggiormente controllati, come i cittadini ci richiedono“.