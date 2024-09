"Bellissimo gruppo, felice di farne parte"

Vestirà il numero 21 Francesca Chiti, ala grande nata nel 2004, giovane, ma già di grande esperienza, che si è subito messa al servizio di coach Luca Biagi. E’ stata una delle prime nuove giocatrici arrivate a Lucca, cresciuta nelle giovanili del Golfo Piombino, dove ha giocato in tutte le squadre giovanili e arrivata in prima squadra nella stagione 2022-2023, dove ha collezionato la bellezza di 189 punti. Nella stagione successiva passa a Pontedera, dove in 27 gare mette a segno 178 punti.

Chiti è una giocatrice molto duttile, possiede ottimi fondamentali e sicuramente sarà una pedina importante per il roster biancorosso. "Sono felice - commenta la giovane ala grande - di essere venuta qui a Lucca e di far parte di questo bellissimo gruppo. Siamo un roster coeso e competitivo, che, sono certa, ha tutte le carte in regola per fare bene. Ho scelto Lucca per l’ambizioso progetto che mi ha proposto, oltre al gran risultato che questa squadra ha raggiunto lo scorso anno. Spero di poter dare il mio contributo per ottenere il miglior risultato possibile".

"Sin dai primi momenti - conclude Francesca Chiti - l’approccio è stato magnifico. Tutti mi hanno accolto nel migliore dei modi, il coach con il suo staff, la società e tutte le mie compagne. Questo è l’ambiente giusto per poter fare qualcosa di importante. Ci tengo ancora una volta a ringraziare la società per la fiducia che ha riposto in me. Cercherò come sempre di ripagarla ogni volta che scendo in campo, sono certa che questa sarà una stagione molto importante e mi auguro che i nostri tifosi vengano sempre numerosi a seguirci al Palatagliate". Intanto questo week-end si svolgerà al Palatagliate il 2° torneo di basket femminile Settembre Lucchese. Per la categoria senior parteciperanno Le Mura Spring, Basket Club Ants Viterbo, MU Number 8 Versilia e Pallacanestro Perugia. Mentre per la categoria Under 17 Le Mura Spring, Basket Academy La Spezia, Firenze Basketball Academy e Pallacanestro Perugia.

La manifestazione prenderà il via stamani alle 10 con la prima semifinale Under 17 Le Mura Spring-Basket Academy La Spezia e a seguire Firenze Basketball Academy-Pallacanestro Perugia. Nel pomeriggio le due semifinali della categoria senior MU Numer 8 Versilia-Pallacanestro Perugia e Le Mura Spring-Basket Club Ants Viterbo. Domani sono previste le finali per il terzo e quarto posto e per il primo e secondo per entrambe le categorie, con le varie premiazioni finali.

Alessia Lombardi