Bellazzini:: "Abbiamo dominato"

Non poteva iniziare nel modo migliore il nuovo anno per il GhiviBorgo, apparso in gran forma dopo la sosta, sia fisicamente che mentalmente, per un gruppo sempre più compatto, che dimostra sul campo tutto il suo valore. Contro l’Ostiamare, formazione in lotta per non retrocedere, non era per niente facile, anche e soprattutto dopo essere andati per due volte sotto: poi la doppia rimonta e la rete del successo, importante e ampiamente meritato, che conferma i Colchoneros al quinto posto, con la bellezza di 31 punti, veramente tanti, secondo migliore attacco del torneo (36 reti), dietro solo a quello della capolista Livorno, e tanto gioco e buone cose in ogni zona del rettangolo verde, anche se i troppi gol subiti (35) continuano ad essere il cruccio della squadra, ma non si può pretendere tutto. Inoltre bomber Lorenzo Gori, classe 2004, è salito addirittura a quota 15, quale spietato terminale offensivo della manovra biancorossoazzurra, implacabile anche dal dischetto, un autentico valore aggiunto.

Ma dove vuole arrivare questo GhiviBorgo? "Vuole continuare a crescere, guardando di partita in partita - chiosa trainer Tommaso Bellazzini, molto sodddisfatto di ciò che gli stanno regalando i suoi ragazzi - . Evidentemente la pausa ci voleva, i ragazzi hanno lavorato bene anche durante la sosta e di questo li ringrazio, faccio loro i complimenti per come si sono ripresentati al via del campionato, con voglia, applicazione e compattezza, decisi più che mai a vincere la gara".

Successo più che meritato? "Direi proprio di sì, non ci sono dubbi. Abbiamo dominato, l’Ostiamare ha sfruttato al meglio le poche occasioni che ha avuto, ma il Ghivi non si è mai disunito, ha continuato a giocare fino a ribaltare il risultato, per una vittoria che va bene al di là del 3 a 2 finale".

Solito inizio in salita però, per un altro errore da evitare? "Sicuramente, sono errori da evitare, un aspetto sul quale dobbiamo lavorare per migliorare. Del resto questo è un gruppo giovane, che deve ancora crescere, ma siamo decisamente sulla buona strada".

Ottima dunque la “prima“ allo stadio “Elso e Rolando Bellandi“ di Ghivizzano, ora una difficile trasferta attende i Colchoneros, domenica a San Donato Tavarnelle, una sfida che verrà come sempre preparata nei minimi dettagli da Tommaso Bellazzini e dal suo staff tecnico, per continuare a fare bene anche lontano dalla Media Valle.

Flavio Berlingacci