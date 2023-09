Bella conviviale a casa della “Signora Dik“ per la festa del vino

La Festa del Vino a Montecarlo, come ormai da tradizione, si è avviata con una bella serata a casa dell’imprenditrice Gabriella Di Marco Fantozzi (nella foto), conosciuta anche come “Signora Dik“ o la “Berluscona“, che ha aperto le porte di casa ad amici e parenti creando un accogliente punto di approdo per la degustazione di specialità tipiche e vini locali. “Per me la Festa del Vino di Montecarlo è soprattutto convivialità all’insegna dei migliori frutti del territorio“, commenta l’imprenditrice. La Festa del Vino prosegue fino a domenica 10 con degustazioni, spettacoli musicali e popolari, mostre di pittura, stand gastronomici.