“Befana di Barga“. Torna il concorso

Torna per la sua terza edizione il Concorso dedicato alla migliore befana casalinga, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Barga. Il 5 gennaio a Barga, non solo si celebrerà la forte e sentita tradizione della vigilia della Befana con la festa per i bambini il pomeriggio e la rassegna delle Befane e dei gruppi mascherati la sera, ma si sottolineerà ancora una volta questa bella e dolce tradizione tutta barghigiana, quella della "Befana di Barga", biscotto tipico e che non ha eguali fuori dai confini comunali e che fa innamorare chiunque abbia il piacere di gustarlo. Come detto il concorso è dedicato alle befane casalinghe, a quelle che si producono insomma nei forni di casa nostra, come da tradizione. Ricordiamo che tutti possono partecipare.

Il concorso si terrà nel pomeriggio del 5 gennaio, la vigilia della Befana, nell’atrio di palazzo Pancrazi o in piazza del Comune. Qui dalle 14.30 alle 16.30 potranno essere portate le proprie befane che saranno giudicate da una giuria di esperti. Per partecipare è necessario recare 2,5 etti di Befana. Alla fine la befana più buona tra quelle in gara vincerà il premio di migliore befana del 2025. Premi anche per i restanti posti del podio e da quest’anno ci sarà anche un premio speciale dedicato alla migliore "pinzettatura", uno degli elementi fondamentali di una "befana barghigiana" che si rispetti.

La premiazione dei vincitori verso le 18 subito dopo l’esame della giuria che valuterà in particolare il decoro del biscotto, il sapore ed il rispetto della tradizione. Lo scorso anno la vittoria andò alla befana di Anna Maria Marchetti, barghigiana doc; secondo posto con 83 punti per la befana di Chiara Farsetti di Fornaci; terza posizione per un’altra barghigiana, Nicoletta Nardini. Nella prima edizione aveva vinto Kira Filippetto di Castelvecchio; secondo posto per Marisa Bellucci e terza posizione per Alice Simonini. Per ulteriori informazioni sul concorso si può telefonare all’ufficio Cultura (0583.724991).

Luca Galeotti