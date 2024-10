Bcl vuol tornare subito in corsa. Caccia al blitz contro l’Etrusca

Il miglior attacco del campionato di serie B Interregionale, quello di San Miniato (a pari merito con Costone Siena), contro la seconda miglior difesa, quella lucchese. Dopo le prime due vittorie di esordio, con il blitz di Cecina, nel turno infrasettimanale per Basket Ball Club Lucca è arrivata la prima sconfitta, al Palatagliate contro Spezia.

Adesso i biancorossi sono nel folto gruppo a quota 4 in classifica, insieme a Empoli, Spezia, San Miniato e Mens Sana Siena, dietro al Costone, sempre della città del Palio, che comanda a punteggio pieno. Peccato, perché il successo era alla portata del team di coach Olivieri che ha giocato davvero a corrente ...alternata.

Ottimi primo e quarto periodo (dove stava per concretizzarsi una rimonta eccezionale), però è anche vero che nel secondo e nel terzo la spina era completamente staccata. Il tecnico, in questi pochi giorni, ha lavorato proprio su questo aspetto. E’ fondamentale evitare cali di concentrazione e di rendimento perché le avversarie sono tutte agguerrite. A cominciare proprio da quella di oggi, ore 18, palazzetto dello sport di Fontevivo, a San Miniato, (arbitri Rossetti di Rosignano e Russo di Firenze), contro l’Etrusca, franchigia che ha conosciuto anche la B Nazionale nel recente passato. Si gioca per la quarta giornata. Nella passata stagione fu un bel successo per Barsanti e compagni. Squadra ringiovanita, quella pisana, con qualche acciaccato.

Nel tiro da tre punti BCL può mettere in difficoltà gli avversari, ma anche sotto canestro, con Pierini e Simonetti. Anche l’ambiente conta, per tradizione la passione e l’entusiasmo verso i propri colori sono notevoli nella capitale del tartufo, il pubblico si fa sentire eccome. Però i biancorossi sono ormai maturi per affrontare anche questo tipo di difficoltà, come hanno dimostrato palesemente in quel di Cecina la scorsa settimana.

Inutile sottolineare come una vittoria contro il team di coach Martelloni, in casa sua, a San Miniato, costituirebbe un tesoro prezioso, considerando che successivamente, per la quinta di andata, arriverà al Palatagliate Castelfiorentino, sinora ultima a quota zero. Fermo restando che ogni avversario non deve essere sottovalutato per nessun motivo.

Intanto oggi, alle ore 18, prenderà il via il campionato di un’altra squadra, che veste i colori biancorossi, quella del BCL-LAB che esordirà in trasferta contro la Pallacanestro Valdera. L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro, per qualificarsi ai play-off.

