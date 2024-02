Bcl Lucca ci crede. Obiettivo playoff

Ottenuta la matematica salvezza, adesso Basket Ball Club Lucca punta al quarto posto per il Playoff In Gold, così sono chiamati, dove si giocherà per la promozione alla B Nazionale. Le speranze di farcela sono concrete. Stasera alle 20,30, però, bisogna espugnare Serravalle Scrivia e vincere contro la squadra Tre Colli (arbitri Toffali di Monza e Invernizzi di Pavia) che non ha più molto da chiedere, essendo al decimo posto e che quindi dovrà guadagnarsi la salvezza nella seconda fase del campionato. Bisognerà evitare scivoloni come contro Castelfiorentino, penultima due settimane fa. Il successo di Arezzo ha riportato morale ed entusiasmo. In settimana qualche problema fisico per Barsanti e Trentin, che dovrebbero recuperare, Barbieri in dubbio.

In teoria non dovrebbe essere un compito proibitivo contro i piemontesi che detengono il secondo peggior attacco e la quarta peggior difesa. I biancorossi lucchesi, al contrario, veleggiano con il terzo miglior fatturato offensivo. Ma è chiaro che dipenderà dall’approccio che Barsanti e compagni metteranno. La truppa di coach Olivieri è favorita ma nessuno regalerà niente. Spieghiamo perché questo match è fondamentale. Dicevamo della qualificazione delle prime quattro per accedere alla poule promozione. La classifica recita: Virtus Siena 30, Empoli e Cecina 28. Per il quarto posto sono in lizza San Miniato (26) e che ospiterà Cecina; Quarrata 24 (di scena a Siena contro la capolista Virtus) e Lucca a 24 che in teoria ha il compito più facile. Siamo alla penultima di regular season: domenica 18 febbraio si chiude e Lucca riceverà al Palatagliate proprio San Miniato, già battuta all’andata nella città del tartufo. Forse l’avversario più insidioso è Quarrata che chiuderà in casa con Spezia e che, soprattutto, è in vantaggio nella differenza canestri con i lucchesi. Ma bisogna cominciare col vincere stasera.

Massimo Stefanini