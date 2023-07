BBC a Fornovolasco Grande festa nel borgo

Sono stati in tanti a raccogliere l’invito alla partecipazione rivolto alla popolazione locale di Fornovolasco, caratteristico borgo nel comune di Fabbriche di Vergemoli, dagli interpreti della trasmissione televisiva della Bbc "Amanda & Alan’s Italian Job", Amanda Holden e Alan Carr. L’occasione è stata la fase iniziale del programma che prevede la permanenza di tutta la troupe televisiva nel paese circondato dalle Alpi Apuane per circa tre mesi, durante i quali verrà attuata la ristrutturazione di una abitazione del centro storico acquistata con l’originale progetto di recupero abitativo sostenuto dall’amministrazione comunale di Fabbriche di Vergemoli, "Case a 1 euro".

Brindisi a non finire e un dolce personalizzato, condiviso con la folla presente nella piazza del paese, consegnato direttamente dal sindaco Michele Giannini. Indubbia la ricaduta pubblicitaria, soprattutto in ambito turistico, per un programma giovane, la prime puntate risalgono allo scorso anno, e già seguito da oltre 4 milioni di persone. Dopo la prima edizione del reality in Sicilia, in un comune che adotta lo stesso sistema di vendita a 1 euro con facilitazioni burocratiche è stato deciso di raccontare una nuova avventura.

Così è stato identificato il luogo della nuova edizione in Fornovolasco e in una abitazione disabitata da ann. Presente alla festa anche il direttore dei lavori, il geometra Loreno Bertolacci, del posto come lo saranno tutti gli artigiani e le imprese che a vario titolo saranno parte del progetto "Si tratta di un importante progetto di recupero dell’immobile – ha spiegato il progettista -. Lo scopo è quello di dare nuova vita al fabbricato, in un’ottica di rivitalizzazione e recupero dei borghi medievali".

Fiorella Corti