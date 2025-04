Battaglia dell’acqua: "Il salvataggio di Geal è davvero a un passo"

"Contro tutti i pronostici (e tutti gli interessi di chi voleva la fine dell’esperienza di Geal), il sindaco Pardini ha posto la città ad un passo da un risultato storico: il definitivo riconoscimento per la città di Lucca del diritto di gestire autonomamente il proprio servizio idrico, per sempre": lo afferma in una nota il Gruppo "Salviamo la Nostra Acqua" che ricorda come questo traguardo a portata di mano consentirà di porre l’acqua sotto il controllo di una società pubblica a completo controllo del Comune di Lucca, preservando l’eccellenza del servizio idrico lucchese.

"La via da percorrere è chiara – si legge nella nota – ed il sindaco ha già cominciato a seguirla. Ebbene il Primo cittadino sappia che i cittadini lucchesi sono con Lui e che negli anni sarà ricordato per questa benemerita azione. L’acqua è patrimonio storico del nostro territorio e deve rimanere sotto il controllo del Comune di Lucca che ne rappresenta i cittadini". Il Gruppo, ripescando nella storia cittadina, ricorda come qualcosa del genere accadde nel lontano 1965 quando a essere salvate furono le Mura cittadine.

"La storia – prosegue la nota – ricorderà sempre Demetrio Del Prete, il sindaco che, nel 1865, immediatamente dopo l’Unità d’Italia, volle riacquistare le Mura di Lucca, confluite frattempo nel demanio dello Stato, salvandole così dalla demolizione e facendone eterno monumento alla bellezza di Lucca e dono perenne alle generazioni dei lucchesi.

E siccome la Storia si ripete sempre, oggi così come 160 anni fa anche Pardini è ad un passo dall’essere consacrato nel prestigioso Albo dei primi cittadini che hanno donato un lascito imperituro ai cittadini lucchesi.

Al tempo furono le Mura: oggi è la nostra acqua, il nostro servizio idrico comunale, che ha raggiunto livelli di eccellenza fra i più alti d’Italia".