Barsanti vicesindaco. I toni non si placano “Modi aggressivi per coprire i fallimenti“

Non si placa la polemica dopo la nomina a vicesindaco di Fabio Barsanti. Alle parole delle forze di maggioranza, replicano adesso i gruppi consiliari di centrosinistra: Pd, Lucca Futura, Sinistra Con – Sinistra Civica Ecologista, Lucca è un Grande Noi e Lucca Civica – Volt – Lucca è Popolare.

"Le risposte aggressive e minacciose della maggioranza di destra – dicono – a difesa del loro nuovo vicesindaco, l’auto-proclamato ‘fascista del terzo millennio‘, oltre a confermare il predominio di Difendere Lucca - già CasaPound - sulla giunta, servono a coprire mancanze e insicurezze sempre più evidenti".

Il centrosinistra parla con il dire che "l’auto-narrazione sulla resurrezione dell’assessorato allo sport è fuorviante e largamente esagerata. Da un lato, infatti, la quasi totalità di opere pubbliche inaugurate o in corso di realizzazione che Barsanti usa per legittimare questo genere di propaganda sono ereditate dalla precedente amministrazione che ha scelto di destinare i fondi Pnrr e strutturali proprio all’edilizia sportiva. Vogliamo parlare della palestra Bacchettoni? Degli impianti sportivi dell’acquedotto? Della palestra di San Lorenzo a Vaccoli? Del campo sportivo di Santa Maria del Giudice? Delle strutture realizzate di Massa Pisana?".

Da qui, secondo il centrosinistra, "è chiaro che la carica di vicesindaco è usata dalla destra per la manutenzione dei propri equilibri politici - cosa peraltro rivendicata dagli stessi esponenti di centrodestra - più che per le effettive capacità. Dopo Minniti, che si è distinto per non aver risolto nessun problema sulla sicurezza e per aver tagliato centinaia di migliaia di euro ai contributi in conto affitto, adesso tocca a Barsanti. Non sono pochi i fallimenti, su cui ovviamente si tende a glissare, che ha collezionato in soli due anni. In due anni Lucca ha perso l’unica squadra in serie A, il basket femminile. La piscina comunale è chiusa a tempo indefinito nonostante le promesse di riapertura. Ha fatto meschinamente fallire il progetto di realizzazione di una piscina inclusiva, già pronto ed ereditato dall’amministrazione Tambellini. In cambio si sono lanciati su un futuribile nuovo Palazzetto che,forse, vedremo fra molti anni".

Il centrosinistra affronta anche il capitolo calcio: "Il progetto sul nuovo stadio è fallito miseramente. E anche la squadra di calcio cittadina naviga in cattive acque anche se, visto che oggi l’assessore è lui, preferisce far finta di nulla. Ogni mese leggiamo di campi da calcio chiusi o tolti a società calcistiche che consentivano ai giovani lucchesi di fare sport. Come se non bastasse Barsanti ha inaugurato un approccio muscolare e minaccioso che ha portato molti conflitti con l’associazionismo sportivo, con il risultato di un peggioramento netto dell’offerta sportiva per le ragazze e i ragazzi".

"Non pago – è la conclusione dei consiglieri di centrosinistra – Barsanti ha subito minacciato provvedimenti legali con chi lo critica, anche se forse dovrebbe prima guardarsi in casa rispetto a dichiarazioni o articoli oggettivamente border line o diffamatori. Ma stia tranquillo: l’opposizione non si lascerà intimorire da questi toni".