BargaJazz Festival, presentato il programma. Tanti nomi in cartellone. E non mancano novità

E’ stato presentato ieri a Barga il programma dell’edizione numero 35 di BargaJazz Festival, organizzato dal Comune e dall’Associazione Polyphonia. Molte le novità di quest’anno, con un calendario che prenderà il via già dal 21 luglio e con concerti che animeranno l’estate in Valle del Serchio in chiave jazz fino alla fine di agosto, praticamente. Intanto partiamo dallo zoccolo duro della manifestazione, il concorso internazionale di arrangiamento e composizione per orchestra jazz: appuntamento al teatro dei Differenti il 23 e 24 agosto quando protagonista sarà la BargaJazz Orchestra diretta dal M° Mario Raja per l’edizione XXXV del concorso. Sarà dedicata alla musica di Joe Henderson. Ad eseguire i brani in concorso legati alla sua musica ospite d’onore il sassofonista statunitense Chris Cheek.

Il festival parte il 21 luglio con la serie di concerti in giro per la Valle del Serchio nell’ambito del calendario di "Turn around - Musica nei borghi" (programma pubblicato mercoledì, ndr). Primo appuntamento domenica 21 luglio a Castiglione di Garfagnana con il concerto del quartetto di Fabrizio Bosso, organizzato in collaborazione con la Filarmonica Alpina. Dal 17 al 24 agosto la seconda parte più tradizionale del festival: gli eventi saranno tutti a Barga presso i Giardini di Villa Moorings e presso il Teatro dei Differenti. Tra i nomi in cartellone: The Swingers Orchestra con Emilio Soana, Rudy Migliardi, Gianluigi Trovesi; Six Friends for Bicio con Marcello Tonolo, Roberto Rossi, Michele Polga; Maurizio Giammarco. Due le serate dedicate al BargaJazz Contest, il concorso per gruppi emergenti under 35 che ogni anno vede la partecipazione di giovani band provenienti da tutta Italia, il 19 e 20 agosto.

Domenica 18 agosto evento speciale per la giornata di Barga IN Jazz nel centro storico di Barga a partire dal pomeriggio. La manifestazione sarà inaugurata alle 17 dalla Large Street Band mentre nelle varie piazze si alterneranno i gruppi di diverso carattere provenienti da SienaJazz University. Alle 18 un concerto presso il Duomo di S.Cristoforo in una cornice suggestiva e spirituale a cura di T.A.P Saxophone. In serata, a Villa Moorings concerto del nonetto di Federico Monzani con il progetto Melodius Tonk.

Luca Galeotti