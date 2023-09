Barga, la città più scozzese d’Italia Il weekend dal sapore britannico Sempre forte il legame con Glasgow

The most scottish town in Italy. Questa è Barga e a dimostrarlo, se mai ce ne fosse bisogno è anche il fine settimana al sapor di Scozia che la cittadina vivrà nei giorni 8, 9 e 10 settembre prossimi. Nella "tre giorni" sì terrà lo speciale "Fine settimana scozzese", all’insegna del legame tra Barga e la Scozia, con tanti eventi e appuntamenti a tema. Il via alle danze, è proprio il caso di dirlo, sarà alle 17,30 di venerdì 8 settembre quando si terrà l’inaugurazione in piazza Salvo Salvi, all’ombra del Comune, accompagnata dal suono delle cornamuse e dal corpo di ballo Scotia Shores & Cateaters Pipe Band che offrirà uno spettacolo itinerante di musica e balli scozzesi in giro per l‘antico Castello. Nell’occasione ci sarà nel centro storico anche l’apertura degli stand di prodotti tipici scozzesi ospitati da Porta Reale fino a Piazza Sargentone. Alle 18, nella sala consiliare, la presentazione in anteprima del documentario di Annalisa Losacco "Barga il paese più scozzese di Italia" realizzato per GEO e per Rai3 Dalle 21,30 atmosfera scozzese invece alla Pizzeria Indie in viale Marconi dove si terrà un concerto di musica celtica tradizionale con il Gruppo Lionhead Per sabato 9 settembre alle 10 l’apertura degli stands e poi una mattinata di nuovo animata da musica e balli con costumi tradizionali.

Alle 15 la presentazione del libro "La Via della Scozia – L’emigrazione barghigiana e lucchese a Glasgow tra Ottocento e Novecento", presso l’Atrio del Comune, con l’autrice Nicoletta Franchi. Alle 16 alla Volta dei Menchi, al museo multimediale MURF, Massimo Tagino in collaborazione con MURF presenteranno "Nuvole di Scozia". Alle 17 spettacolo pomeridiano di musica e balli scozzesi per il centro storico con Scotia Shores e Cateaters Pipe Band mentre alle 17,30 l’evento Aperibirra con l’autore Gianluca Cettineo, presso lo stand di Hoopsbeer in Piazza del Teatro dei Differenti: "The Poppy & the Lily Derry CITY F.C. Calcio repressione e rivolta". Ancora musica scozzese dalle 19 presso la "Caffetteria La Volta", valla Volta dei Menchi: live music Celtica e Folk con "On The Mend".

Finale di giornata in bellezza sulle terrazze del museo Stanze della Memoria in via di Mezzo con la serata danzante "Barga Ceilidh Dance" con Ceilitaly Ceilidh Band. La chiusura domenica, con tantissimi altri eventi.

Luca Galeotti