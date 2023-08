Barga Jazz Festival Sui sentieri e in montagna

Jazz sui sentieri e in montagna con Barga Jazz Festival 2023. Oggi e domani in programma due eventi alla scoperta del territorio e della montagna di Barga. Stamattina appuntamento con la passeggiata-concerto, organizzata in collaborazione con la ProLoco di Barga, alle antiche cave del diaspro con il Diffusion Brass Quintet composto da Federico Trufelli e Alessandro Vanni alla tromba, Matteo Marcalli al corno, Leonardo Zunino al trombone e Michele Geda alla tuba.

Ritrovo alle ore 9 in Piazza Pascoli per una passeggiata di circa un’ora sulle colline di Barga, a seguire alle ore 11 il concerto ad ingresso gratuito. Durante il percorso verrà approfondita la storia del diaspro di Barga, una roccia rossa utilizzata anche nella decorazione delle cappelle medicee di Firenze. Si raccomanda di indossare calzature e indumenti idonei.

Domani 14 agosto concerto al tramonto, in località Renaio (1000m s.l.m.), dalle ore 19, del Federico Frassi Quartet con Federico Frassi al pianoforte, Mauro La Mancusa alla tromba, Matteo Anelli al contrabbasso e Edoardo Battaglia alla batteria. Il concerto si svolgerà nel castagneto adiacente al paese, non sono previste sedute e si consiglia di portare plaid e coperte. Ingresso al concerto € 5, per chi vuole è possibile prenotare la cena presso ristoro “Il Mostrico” al numero 0583723076.

I prossimi appuntamenti del festival sono fissati per il 17 e 18 agosto, giornate dedicate al BargaJazz Contest, concorso riservato alle band emergenti, cn location i Giardini di Villa Moorings a Barga. In gara quattro formazioni, selezionati tra le domande provenienti da tutta Italia: Alessandro Pennino Trio, Trio Raìse, Giovanni Fochesato Quartet e Serenismar Quintet.