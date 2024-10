“Barga Castagna“. Oggi il via alla festa

Prende il via oggi, per andare avanti fino a domenica, "Barga Castagna 2024", la "quattro giorni" che la cittadina dedica alla castagna, alla sua lavorazione per la produzione della farina dolce ed alle specialità che ne derivano. L’appuntamento, promosso dal Po Loco Barga e Comune di Barga, è in piazza Pascoli, nel cuore di Barga Giardino. Qui si potranno trovare mondine, necci, castagnaccio, bombonecci e frittelle di farina dolce, insomma tutte le prelibatezze a base di castagne che tutti i pomeriggi e le sere saranno a disposizione del pubblico. Inoltre ci sarà anche il "pranzo in piazza" nei giorni del 1° e 3 novembre e la "cena in piazza" il 31 ottobre, il 1° e 2 novembre (prenotazioni al n. 3341921285).

Saranno tante le iniziative collaterali a cominciare dalla seguitissima ed agguerrita gara dei mondinari che si terrà il 2 novembre alle 17,30 conm la proclamazione del migliore mondinaro 2024. Una competizione dove solitamente hanno la meglio gli abitanti della montagna, dove la tradizione è più forte, ma non mancano anche gli "outosider"; sempre il 2 novembre Barga ospiterà anche il concorso nazionale di dolci a base di castagne e farina di castagne per le categorie professionisti e non professionisti (premiazione in piazza Pascoli alle 16,30).

Ci sarà anche un tocco di halloween: le mascherine sono attese in piazza Pascoli nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre, per Halloween, mentre tutte le sere a Barga castagna ci sarà musica dal vivo; si comincia il 31 ottobre con Pegnana Punk Pancakes; il 1° novembre Steve Martin dj; il 2 novembre a tutto rock con Rock It; il 3 novembre serata swing con The Aristodemos.

L’uno ed il 3 novembre inoltre, in piazza si potrà trovare anche il mercatino.