Barga avrà il presidente del Consiglio comunale

Lunedì 18 marzo in Consiglio comunale l’approvazione di importanti punti che hanno riguardato anche alcune modifiche allo Statuto e quindi al regolamento comunale. L’approvazione delle modifiche ha registrato i voti favorevoli della maggioranza oltre che dei consiglieri di opposizione Fabio Quintavalli e Gesualdo Pieroni. E’ stato peraltro proprio Fabio Quintavalli, in qualità di vicepresidente della commissione che ha lavorato alla revisione dello Statuto in queste settimane, a presentare le modifiche.

Va detto che la commissione ha lavorato senza l’appoggio ed il contributo del gruppo di opposizione Progetto Comune che invece non aveva nominato nessun esponente per partecipare ai lavori e che poi ha votato contro le modifiche apportate. Tra queste, sostanzialmente la più importante è l’aver previsto in futuro l’istituzione della figura del presidente del Consiglio comunale; figura che fino ad ora mancava e che era svolta, di fatto, dal sindaco. Sono stati modificati anche alcuni passaggi relativamente alle commissioni comunali: di fatto è stato stabilito che le commissioni possono essere disciplinate nel regolamento, ma che si lascerà libertà a maggioranza e minoranza di decidere quali commissioni attivare, senza elencarne nello specifico.

E’ stata poi adeguata la parte relativa alla possibilità di usufruire di assessori esterni, per formare la giunta: prima erano massimo due; adesso non viene più specificato alcun limite; si stabilisce soltanto che il sindaco può avvalersi di figure esterne come assessori; si dà insomma massima libertà ai futuri sindaci di impostare la propria squadra con una o più figure esterne.

Luca Galeotti