Barga, auto si ribalta in curva: in ospedale la conducente di 84 anni

Barga (Lucca), 23 luglio 2025 – Una donna di 84 anni è rimasta ferita in un incidente stradale a Barga, in provincia di Lucca. L’auto condotta dall’anziana in via della Stazione, nell'affrontare una curva si è ribaltata su un fianco. La signora, bloccata all’interno dell'abitacolo, è stata estratta dai vigili del fuoco e consegnata al personale sanitario e successivamente condotta in ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Camporgiano.