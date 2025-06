Bando dei caminetti. Il Comune aiuta i cittadini a presentare la domanda

Un sostegno. Un aiuto ai cittadini nella presentazione delle domande per il Bando caminetti 2025 della Regione Toscana che prevede contributi per la sostituzione e trasformazione dei caminetti obsoleti alimentati a biomasse e la sostituzione di vecchi generatori di calore a biomassa con generatori di calore a minor impatto ambientale. Lo sportello può essere contattato telefonicamente tutte le mattine (dal lunedì al venerdì) dalle 9 alle 12.30 chiamando i numeri 0583 428353 e 0583 428207 per ricevere informazioni puntuali sul bando, ma è anche possibile fissare un appuntamento in presenza per avere una consulenza generale sulla compilazione della domanda prenotandolo attraverso la sezione ‘Prenotazioni appuntamenti’ presente sulla home page del sito del Comune, selezionando l’ufficio Ambiente-Energia. Il contributo erogato dalla Regione che può arrivare fino a 3 mila euro, con incrementi fino al 50% per chi ha un reddito più basso (Isee fino a 15.999 euro).

È anche previsto un sistema di voucher che consente di affidare direttamente il contributo all’impresa che realizza i lavori, così da evitare anticipi di spesa da parte dei cittadini. Una misura pensata per ridurre gli ostacoli burocratici e rendere il bando davvero accessibile a tutti. Gli apparecchi oggetto di sostituzione devono essere iscritti al Catasto Impianti Termici regionale SIERT, così come i nuovi impianti. Il testo del bando, completo dei relativi allegati, è disponibile sul sito Aria di Toscana, nella sezione "Contributi", oppure attraverso il seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/bando-caminetti-2025. Le domande di contributo possono essere presentate dai cittadini fino ad esaurimento delle risorse, direttamente sulla piattaforma di Sviluppo Toscana https://www.sviluppo.toscana.it/bando_caminetti2025.

"È una occasione importante per sostituire impianti inquinanti con soluzioni più sostenibili e migliorare la qualità dell’aria nella nostra Piana – spiega l’assessora all’ambiente Claudia Berti, - un tema che ci sta particolarmente a cuore. Sappiamo però che la procedura online può creare difficoltà. Per questo sarà possibile ricevere supporto telefonico per informazioni e, per chi ne ha bisogno, prenotare un appuntamento dal sito del Comune per essere aiutati dal nostro ufficio tecnico nella compilazione. Vogliamo essere vicini a tutti in questa fase di cambiamento, sostenendo sia la transizione ecologica che quella digitale. Respirare aria pulita deve essere un diritto, non un lusso".

Massimo Stefanini