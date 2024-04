Lucca, colpo nella notte della banda dei bancomat: bottino da migliaia di euro

Lucca, 7 aprile 2024 – Colpo nella notte ad un bancomat all'immediata periferia di Lucca. I banditi, quattro persone incappucciate entrate in azione intorno alle 3 di notte, hanno fatto saltare con dell'esplosivo lo sportello bancomat della banca Fideuram di viale Castracani, non lontano dalle mura medievali che delimitano il centro storico della citta', e successivamente sono fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce. Ingente il bottino, anche se sono ancora in corso i conteggi per definire la cifra esatta prelevata dai malviventi. Sull'episodio indaga la questura di Lucca.