Bancomat chiuso "È inammissibile"

"A distanza di tre anni, ci troviamo nuovamente a parlare del bancomat di Valdottavo a proposito di una problematica ancora più seria rispetto ai continui guasti e malfunzionamenti". Chi scrive è un gruppo di cittadini, che segnalano i disagi nati dalla chiusura dello sportello. "Il bancomat bpm è stato definitivamente chiuso, con enormi disagi per residenti, attività commerciali e non solo. Basti pensare che il primo sportello utile, essendo stato dismesso anche quello di Diecimo, si trova a Borgo a Mozzano o Ponte a Moriano, distanti oltre 10 km da alcuni paesi della vallata. Non è ammissibile che un bacino di utenza così ampio (circa 1800 abitanti) non possa fruire agilmente di un servizio così elementare. Questa situazione di disagio colpisce particolarmente gli anziani che hanno problemi per spostarsi all’esterno del paese. L’Amministrazione Pubblica sta perdendo di vista i bisogni quotidiani della popolazione".