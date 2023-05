Bancarella sport Ecco l’anteprima del Premio

Ancora una volta Lucca viene scelta per ospitare l’anteprima nazionale del premio Bancarella Sport, giunto alla sua 60esima edizione. La presentazione dei sei libri finalisti, per il tredicesimo anno consecutivo nella nostra città, alla presenza degli autori, è in programma domani alle 17.30 nell’autidorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca in Piazza San Martino, nel corso di un evento aperto a tutti.

I numeri uno dello sport italiano e importanti firme del giornalismo sportivo italiano saranno presenti per l’occasione. Questa straordinaria vetrina nazionale è resa possibile dalla Fondazione Città del Libro, dal Panathlon International e dal Panathlon Club di Lucca, in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca. Grazie a loro, il premio si è ormai legato in maniera indissolubile a Lucca, con un richiamo storico importante: tra i fondatori del premio Bancarella Sport, ideato nel 1964, c’era anche la sezione lucchese del Panathlon Club. Questi i sei libri finalisti: “Chris Amon. La sfortuna non esiste” di Emiliano Tozzi (Minerva), “Le nuove guerre del calcio. Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi” di Marco Bellinazzo (Feltrinelli), “Una Squadra” di Domenico Procacci (Fandango Libri), “Giuliano Giuliani, più solo di un portiere” di Paolo Tomaselli (66THAND2ND), “Un gioco da ragazzi” di Bruno Conti con Giammarco Menga (Rizzoli), “Una vita in alto” di Sara Simeoni con Marco Franzelli (Rai Libri).

I membri della Fondazione Città del Libro, delle Associazioni dei Librai, del Panathlon, i direttori delle principali testate giornalistiche italiane, hanno ritenuto questi titoli – tra i 51 in concorso – i più meritevoli di contendersi il primo premio assoluto, che verrà poi assegnato il prossimo 15 luglio in piazza della Repubblica a Pontremoli. Il Bancarella, nato per volontà dei librai di Pontremoli nel 1952, rimane ad oggi l’unico premio nazionale che favorisce davvero la diffusione in libreria di queste opere. L’organizzazione ringrazia infine per la collaborazione anche la libreria “Ubik” di Lucca.