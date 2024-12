Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana premia 419 giovani con 120mila euro

Anche quest’anno la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha premiato l’impegno dei giovani del territorio di competenza, con un totale di 419 premiati, per quasi 120mila euro, erogati tra Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Per l’area Garfagnana la premiazione si è svolta nella Sala congressi Bvlg a Gramolazzo, alla presenza dei dirigenti e funzionari della Bvlg, tra cui per l’area garfagnina, il vicepresidente zonale per la Garfagnana Pietro Salatti, il consigliere del CdA Ilario Ambrosini Nobili, il responsabile dell’area territoriale Sergio Canozzi e i responsabili di filiale Virgilio Ferri di Gallicano, Tiziana Orsi per Castelnuovo, Katia Bravi per Piazza al Serchio. Nell’occasione sono stati consegnati anche i Premi all’Eccellenza 2024, con i Premi Cosci, Park, Giannelli e i Rosoni d’argento creati per Bvlg dagli artisti del territorio.

In Garfagnana sono stati premiati per l’imprenditoria l’Ottica e Gioielleria Giovanni Foli di Fornaci di Barga, per i sapori del territorio il Consorzio Farro della Garfagnana, per il volontariato la Misericordia di Minucciano, per la cultura il poeta e scultore Clemente Castelli di Nicciano di Piazza al Serchio, per lo sport il Gruppo Sportivo Orecchiella Garfagnana. Per l’area Garfagnana sono stati premiati i seguenti studenti suddivisi per classe. Terza Media: Riccardo Biagioni, Eva Bravi, Aurora Giorgi, Alice Guidi, Tobia Paolini, Ruggero Pellegrini, Angelica Viviani. Per la classe prima superiore: Veronica Bacci, Gabriel Bertei, Alice Comparini, Marco Tamagnini, Maria Aurora Vecchi. Seconda superiore: Sofia Accorsini, Manuela Bernicchi, Lavinia Biagioni, Sofia Coletti, Francesco Da Prato, Rocco Fantoni, Francesco Ginestri, Aurora Grilli, Matilde Iacomini, Camilla Lunardi, Kimi Pierotti. Terza superiore: Sara Benelli, Sebastiano Billi, Matilde Catoi, Alessia Dini, Sergio Giannotti, Filippo Marchini, Cristina Menchelli, Mirko Onesti, Sofia Piagentini, Sofia Romei, Benedetta Rossi, Elena Torriani, Giada Traggiai. Per la classe quarta superiore: Beatrice Bertei, Rachele Bertei, Margherita Bertoni, Lorenzo Boggi, Rebecca Bravi, Davide Ciani, Valentina Da Prato, Anna Fontanini, Aurora Lenzarini, Claudia Lenzi, Mariasole Lucchesi, Alessio Lunardi, Emma Paolini, Eduardo Pellegrinetti, Ambra Peretti, Mattia Suffredini, Sofia Tardelli, Nicola Tortelli. Esame di Maturità: Sveva Coltelli, Matteo Da Prato, Sofia Franchi, Elisa Giannasi, Francesca Malatesta, Ylenia Pieroni, Samuele Saletti, Camilla Terni.

Dino Magistrelli