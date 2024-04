Bambino investito in strada, arriva l’elisoccorso. Trasportato al Meyer in codice rosso

Lucca, 13 aprile 2024 – Paura in strada: un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto questo pomeriggio in via della Billona, ad Arsina (Lucca). Poco prima delle 18 è scattato l’allarme al 118 che è intervenuto con l’elisoccorso Pegaso, l’automedica di Lucca e un'ambulanza della Croce Verde di Lucca. Secondo le prime informazioni il bimbo era in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe stato investito. Lo stesso conducente dell’auto ha subito allertato i soccorritori. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed stato portato in codice rosso, con Pegaso, al Meyer di Firenze. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi.