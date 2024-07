Bambino di 4 anni cade dal primo piano, portato con Pegaso al Meyer

Altopascio (Lucca), 26 luglio 2024 – Paura ad Altopascio per un bimbo di appena 4 anni caduto dal primo piano di una abitazione, a ridosso della zona delle case popolari. E’ accaduto nel pomeriggio quando il piccolo, che si trovava in casa con i parenti, di origine straniera, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato dalla finestra del bagno, da una altezza di diversi metri. I familiari, di origine straniera, vista la gravità della situazione, hanno caricato in fretta e furia in macchina il piccolo, portandolo alla Misericordia di Altopascio che ha lanciato l’allarme: la centrale operativa del 118 ha coordinato i soccorsi, inviando sul posto la Misericordia di Montecarlo con medico a bordo, a supporto anche quella di Altopascio.

Esaminata la situazione, in virtù dei traumi da impatto piuttosto gravi, soprattutto agli arti, i sanitari hanno ritenuto opportuno allertare l’elicottero Pegaso che è arrivato prontamente ed è atterrato nei campi adiacenti all’asilo di via Valico che in linea d’aria è vicinissimo al quartiere di edilizia residenziale popolare. Dopo aver stabilizzato il bambino per consentirgli di affrontare il trasferimento nelle migliori condizioni, (c’era da scongiurare anche la presenza di lesioni interne), il velivolo è partito in direzione dell’ospedale Meyer di Firenze.

Apprensione ovviamente da parte dei familiari. Sul posto anche la polizia municipale, con il Comandante, Italo Pellegrini. Gli agenti hanno avviato le indagini ed espletato le prime attività investigative per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.