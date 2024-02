Bambino di 10 anni in arresto cardiaco: soccorso dal padre e portato in elicottero al Meyer

Lucca, 9 febbraio 2024 – Momenti terribili, che nessun genitore vorrebbe trovarsi ad affrontare, ma gestiti con grande sangue freddo dal padre di un bambino di 10 anni che quest’oggi, nel primo pomeriggio, è andato in arresto cardiaco nella sua abitazione. E' successo a Nozzano Castello, frazione di Lucca.

La chiamata al 118 è partita intorno alle 14,30, quando il padre ha chiesto aiuto. Il personale della centrale operativa 118 a quel punto ha dato tutte le istruzioni su cosa fare in attesa dell’arrivo dei soccorsi, manovre necessarie per la rianimazione del bambino.

Nel frattempo sono partite a tutta velocità sia l’automedica di Lucca che un’ambulanza della Croce Verde di Lucca, mentre l’elisoccorso regionale Pegaso 1 si levava in volo.

Grazie alla tempestività dei soccorsi, alla professionalità degli operatori che hanno saputo guidare il padre nelle manovre da effettuare nell’immediato e alla prontezza dell’uomo, il cuore del bambino è tornato a battere.

Era stato attivato anche l’ospedale pediatrico apuano di Massa, l’ospedale cuore: è infatti il centro di riferimento regionale per l'Ecmo pediatrico (la tecnica di circolazione extracorporea in grado di salvare la vita di bambini con una grave insufficienza del cuore o dei polmoni). Fortunatamente però non c’è stato bisogno di ricorrere a tanto; tuttavia la situazione è delicata e il piccolo è stato portato con l’elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.