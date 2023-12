“Ballantini e Petrolini“ apre la stagione dell’Accademico

Dario Ballantini con il suo Petrolini apre questa sera, domenica 10 dicembre, alle 21.15, la stagione di Prosa 20232024 del Teatro Accademico di Bagni di Lucca. il popolare comico livornese porta in scena un cavallo di battaglia del suo repertorio. Con la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento, Ballantini fa rivivere sette personaggi del celebre comico romano: Gigi il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone, la maschera forse più famosa. Tra un personaggio e l’altro l’artista si trucca a vista, utilizzano una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali. Nella sua performance l’attore approfondisce alcuni contenuti ed osservazioni per spiegare e dare importanza al recupero di memoria collettiva e per preservare il futuro dei comici, della mancanza di agganci con il passato. Ettore Petrolini può essere infatti considerato il precursore di tutta la comicità italiana, compresa la versatile creazione di personaggi sono stati ispirazione per molti grandi interpreti della scena teatrale italiana. Collabora in diretta con la fisarmonica Marcello Fiorini; scenografia di Sergio Billi, regia di Massimo Licino. Posti ancora disponibili al botteghino del teatro.

m.n.