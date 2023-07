Ballando Io & Te La gara di danza arriva in città

Ballando sotto le stelle? No, Ballando Io & Te. Sono pronte a scendere in piazza Giovanni Pascoli, stasera, alle 21, le sei coppie di questo evento alla prima edizione, ideato sul format della trasmissione "Ballando con le stelle".

La serata, organizzata dal Comune di Barga e dalla Scuola di ballo Melody, prevede l’esibizione di cittadini di Barga affiancati da altrettanti maestri di ballo, impegnati in una competizione tra più stili di danza, di livello diverso. A valutare le varie performance saranno una speciale giuria e il pubblico.

"Grazie all’originale proposta di Michael Giuliano abbiamo cercato di strutturare l’evento in modo da poter introdurre i cittadini interessati nel mondo del ballo di coppia" spiega la consigliera comunale Beatrice Balducci.

La presidente di giuria Giulia Gentile, esperta di ballo, sarà affiancata da alcuni giudici locali tra cui la stilista, Erica Piacenza, il presidente dell’As Barga, Leonardo Mori e il Mago Zazza, il quale non mancherà di intrattenere il pubblico con le sue magie. Un ruolo jolly nell’assegnazione dei punti sarà della sindaca, Caterina Campani che si metterà anche lei in gioco nelle vesti di ballerina per una sera. L’evento è a ingresso gratuito.

Luca Galeotti