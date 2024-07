Baldini all’attacco del Comitato: "Sentenza del Tar, l’ennesima ‘figuretta’ fatta in mondovisione"

"Il Comitato Promotore per le Celebrazioni Pucciniane incassa l’ennesima clamorosa sconfitta che getta ancora di più nel ridicolo - semmai ce ne fosse stato bisogno dopo le vicende che hanno costellato il fallimento giornaliero dell’ente sin dal suo insediamento - una gestione che ha largamente compromesso il Centenario della morte di Giacomo Puccini": lo afferma in una nota il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini che è anche il responsabile regionale del partito per la cultura.

Baldini, prendendo spunto dalla sentenza del Tar che ha bloccato circa 600mila euro di fondi del Comitato, che peraltro erano già stati accantonati prudenzialmente dal Comitato stesso, in merito al contenzioso apertosi con il Conservatorio Boccherini, parla dell’ennesima "figuretta" raccolta dal presidente Alberto Veronesi.

"Un’altra figuretta in mondovisione per Lucca, per la cultura italiana e, purtroppo, per la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri – scrive Baldini – alla quale è intestata l’epigrafe dell’ordinanza del Tar Toscana oltre che per il delegato della Presidenza alla gestione del Comitato, il Maestro Alberto Veronesi, alla ribalta negativa sin dall’inizio del suo mandato. E questa volta, data la portata del tonfo che va a mettere il dito proprio su aspetti centrali riguardanti la trasparenza delle procedure pubbliche nella gestione dei soldi pubblici".

Baldini torna anche alla carica sulla inopportunità della nomina di Veronesi. "Perché – aggiunge – si è voluto permettere che un’opportunità così importante per il nostro territorio, per la cultura italiana nel mondo, fosse martoriata da una gestione di questa fatta? Quante volte si sono richiamati i sindaci dei Comuni pucciniani a prendere posizioni pubbliche nette e quante volte è stato chiesto allo stesso presidente della Regione Toscana fino allo stesso ministro della Cultura, direttamente o indirettamente, da tanti esponenti di primo piano della cultura. Veronesi è stato candidato per FdI alle elezioni regionali in Lombardia e manifesta a più riprese vicinanza e sostegno ai candidati di FdI ed alla stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Possibile che si continui a far finta di nulla?". Infine "solidarietà al Boccherini, talvolta ingiustamente attaccato sulla stampa e sui social dallo stesso Alberto Veronesi come dal Presidente del Teatro del Giglio, Giorgio Lazzarini, senza che vi fossero dovute prese di posizione a loro difesa".