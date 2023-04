Bagni pubblici più costosi ma più aperti

I bagni pubblici di via Pescheria saranno affidati per altri due anni alla cooperativa sociale Alioth che attualmente li gestisce, in attesa di effettuare i necessari lavori di manutenzione del tetto che sono propedeutici alla gara per la concessione. Lo ha deciso la giunta, che ha anche adeguato il costo per l’utilizzo dei servizi igienici a quello delle altre città toscane, passando dai 60 centesimi attuali (prezzo che era fermo da quasi 20 anni) a 1 euro, che sarà il costo a partire dall’11 maggio prossimo. I bagni di via Pescheria, che al loro interno hanno anche una zona fasciatoio per il cambio del pannolino dei bambini più piccoli, continueranno ad essere utilizzati gratuitamente dalle persone con disabilità, dalle persone over 65 anni, dai bambini sotto i 12 anni e dagli operatori dei mercati dell’antiquariato, del Natale e del Settembre Lucchese. L’amministrazione potrà inoltre valutare altre gratuità da effettuare nel corso dell’anno, in occasione di manifestazioni, etc. Altra novità che verrà introdotta è quella che riguarda il prolungamento dell’orario di apertura dei servizi igienici, soprattutto in determinate occasioni.