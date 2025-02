Bagni di Lucca piange la morte di Pilade Togneri

Commozione per la morte di Pilade Togneri, ex assessore e consigliere comunale negli anni ‘80, deceduto giovedì 30 gennaio all’età di 81 anni. Pilade Togneri era stato a lungo anche presidente dell’associazione "Borgo degli Artisti" di Ponte a Serraglio. Era pensionato come tecnico del servizio sul territorio dell’Asl. Una persona per bene, single nella vita, ma molto conosciuto anche perché coltivava tante amicizie a Bagni di Lucca. Originario di Montefegatesi il suo funerale si terrà lunedì prossimo 3 febbraio alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale del paese natale. Molti gli attestati di stima e di cordoglio giunti alla sorella Adelma e alla nipote, anche il nostro giornale esprime le condoglianze alla famiglia.

M.N.