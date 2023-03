Baby gang in azione. Provano a svuotare la macchina dei gettoni della lavanderia

La lavanderia presa di mira

Lucca, 21 marzo 2023 - In cinque, incappucciati, hanno provato a rubare i soldi all’interno della macchina dei gettoni di due lavanderie. Tutti ragazzi giovanissimi, che avranno avuto tra i 16 e i 17 anni, “armati“ di un dispositivo elettronico che in pratica manda in tilt la gettoniera e fa in modo che eroghi tutto il denaro all’interno. Ci hanno provato qualche giorno fa, in Borgo Giannotti e in pieno giorno, senza il minimo timore di essere visti, ma non sono riusciti nel loro intento perché scoperti dal titolare di una delle due attività.

"Ero in ufficio, nel retro - racconta Luca Valdambrini, titolare della lavanderia self-service di Borgo Giannotti - quando ho visto entrare un gruppo di ragazzi. Ho pensato fossero clienti, quindi ho chiuso la porta. Dalle telecamere, però, ho notato che erano tutti con il cappuccio sulla testa e che confabulavano vicino la macchinetta dei gettoni. Insospettito sono uscito dall’ufficio e proprio in quel momento è scattato l’allarme anti-scasso, che ho installato proprio per evitare questi tipi di furti. A quel punto sono scappati, in bici".

Nessuna denuncia alle forze dell’ordine, ma il titolare ha segnalato il fatto alla polizia. Anche alla luce dei vari episodi, che negli scorsi mesi, hanno disturbato la quiete di quella zona lì, tra tentati furti nei negozi, o atti vandalici. Lo stesso gruppo di giovanissimi, pare abbia tentato lo stesso trucchetto anche in un’altra lavanderia della zona. Ma anche in questo caso con scarsi risultati.