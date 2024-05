Avvocato investito: si fa avanti la donna al volante dell’auto pirata

Alla fine ha prevalso il buonsenso. Si è fatta avanti ammettendo di essere stata lei alla guida della Dacia Duster “pirata“ che una settimana fa in viale Cadorna a Lucca aveva investito sulle strisce l’avvocato pisano Francesco Pittaluga, di 35 anni, per poi fuggire senza prestare soccorso. La donna, residente a Lucca, dopo aver letto la notizia sul nostro giornale, ha subito contattato tramite il proprio legale lo studio dell’avvocato Florenzo Storelli, dove lavora l’avvocato Pittaluga, per ammettere le proprie responsabilità. Inoltre ha fatto pervenire anche una lettera di scuse per il suo sconcertante gesto, frutto di una reazione emotiva che non è riuscita a controllare. Questo le ha evitato la querela e conseguenze penali ben peggiori di quelle legate al semplice risarcimento del danno.

L’automobilista quella mattina si era infatti soffermata per verificare la situazione, ma alla richiesta del ferito di chiamare un’ambulanza era risalita in auto ed era fuggita. "L’ambulanza? No no, sennò mi rovini...", era stata la sconcertante risposta.