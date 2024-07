Avanti senza intoppi i lavori a Sant’Alessio

Procedono secondo i programmi i lavori per la nuova rete fognaria a Sant’Alessio: lo hanno affermato i tecnici della Geal durante l’incontro informativo che si è svolto lunedì pomeriggio con i cittadini della zona.

Si è trattato del secondo incontro informativo sui lavori per le nuove fognature a Sant’Alessio nella sede della ex circoscrizione e oltre ai tecnici Geal erano presenti i responsabili della ditta esecutrice, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e i tecnici comunali.

"L’amministrazione comunale – si legge in una nota di Palazzo Orsetti – sta effettuando un continuo confronto con Geal e la direzione del cantiere per limitare i disagi per i cittadini. Dopo la riapertura dell’incrocio fra via Piana e via di Sant’Alessio lo scorso 13 luglio, la parte più impegnativa del primo lotto in trincea profonda, fra la zona delle scuole e via Piana, è sostanzialmente conclusa. In questo tratto i cantieri procederanno in altri punti con restringimento della carreggiata lasciando percorribile la strada. Il cantiere del secondo lotto fra corte Pistelli e via Piana è in piena attività e comporta come da programma la competa interruzione di via per Sant’Alessio fino al prossimo 31 agosto".

È stata già fissata una nuova assemblea informativa sullo stato dei lavori per il prossimo lunedì 29 luglio alle 18 sempre nella ex Circoscrizione di Sant’Alessio.

Per maggiori informazioni, si può ill numero verde Geal 800 282172.