Avanti i lavori alla “Madonnina“ . La rotatoria pronta a settembre

I lavori per realizzare la doppia rotatoria su via Pesciatina all’incrocio della Madonnina a Lunata stanno rispettando i tempi programmati e il cantiere chiuderà a settembre. Lo ha confermato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi, che nelle ultime settimane sta seguendo gli interventi: "Esprimo grande soddisfazione per come stanno procedendo le opere di fondamentale importanza per il nostro territorio, che viene a completare il sistema di rotatorie sulla via Pesciatina, dopo quelle di Zone, di via del Casalino e di Papao. Siamo consapevoli che in questo momento, con il cantiere aperto, ci sono un po’ di disagi, ma si tratta di un cantiere complesso, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, e per questo richiediamo ai cittadini un po’ di pazienza. I disagi hanno il tempo contato, poiché entro il mese di settembre i lavori saranno conclusi e finalmente vedremo quest’opera in tutta la sua funzionalità e anche bellezza. Con l’eliminazione dell’impianto semaforico il transito all’incrocio sarà più fluido e sicuro".

"Per assicurare maggiore sicurezza ai pedoni – sottolinea l’assessore - sarà anche realizzato un marciapiede di raccordo tra le strade interessate dai lavori. Saranno anche aumentati i posti per la sosta delle auto a servizio in particolare delle attività presenti, grazie alla realizzazione di un parcheggio pubblico. La realizzazione delle rotatorie ci ha anche dato l’opportunità di portare il servizio idrico pubblico alle famiglie residenti nella zona, che da tempo chiedevano di potersi allacciare all’acquedotto pubblico. Con la fine dell’estate tutto sarà ultimato".

La prima rotatoria sarà realizzata fra via Pesciatina e via della Madonnina, la seconda fra via della Madonnina e via dell’Ave Maria. L’attuale parcheggio privato dell’istituto di credito sarà trasformato in un’area di sosta pubblica per garantire un numero maggiore di posti auto a servizio delle varie attività presenti nella zona. Sarà anche realizzato il collegamento ciclopedonale della larghezza di 2,5 metri tra la pista ciclabile presente in Via della Madonnina e la pista ciclabile in Via dell’Ave Maria.

Per garantire la sicurezza dei pedoni, inoltre, verrà realizzato un marciapiede largo 1,5 metri che raccorderà via Pesciatina con via della Madonnina e via Dell’Ave Maria. Per la realizzazione è previsto un investimento di 715 mila euro, di cui circa 530 mila a carico del Comune mentre 184 mila euro sono a carico della Provincia di Lucca.

Barbara Di Cesare