Autostrada gratis nella Piana. Incontro positivo al ministero per la soluzione salva-traffico

Autostrada gratuita fra Lucca e Altopascio, c’è la disponibilità a parlarne da parte del Ministero delle Infrastrutture. Durante l’incontro avvenuto ieri a Roma con gli amministratori della Piana, il Ministero ha risposto che la possibilità di introdurre agevolazioni è possibile, ma che qualsiasi misura potrà essere valutata solo dopo lo sviluppo e l’analisi dei dati sul traffico dell’intera Piana di Lucca.

Questi dati verranno elaborati nelle prossime settimane e saranno la base per le future decisioni.

Insomma, un primo passo in avanti, una apertura che lascia dunque aperta la speranza che si possa arrivare a una soluzione in grado di alleggerire il traffico della Piana davvero complesso, come conferma i dati preoccupanti sull’inquinamento, e dare un senso agli assi viari che, così come sono, ovvero senza l’asse est-ovest stralciata dalla Regione Toscana anni addietro per dirottare i soldi altrove, hanno un impatto sicuramente limitato come risulta dagli stessi documenti dei progettisti.

Alla riunione di ieri a Roma erano presenti il sindaco di Lucca, Mario Pardini, il sindaco di Capannori Giordano del Chiaro, il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, l’assessore alla mobilità del Comune di Lucca Remo Santini, il vicesindaco con delega alla mobilità di Capannori Matteo Francesconi, l’assessore Veronica Della Nina e il consigliere comunale Andrea Tocchini per Montecarlo. Presenti anche i tecnici dei principali Comuni della Piana, che hanno supportato la parte politica nella presentazione dei dati e delle criticità legate alla viabilità.

Durante l’incontro, gli amministratori locali hanno illustrato la difficile situazione della Piana di Lucca, soffermandosi in particolare sul problema dell’inquinamento derivante dall’intenso traffico veicolare. È stata chiesto di studiare l’ipotesi di agevolazioni tariffarie per i mezzi pesanti e per i residenti sulla tratta autostradale tra Lucca e Altopascio, con l’obiettivo di alleggerire il traffico sulle strade comunali e migliorare la qualità dell’aria. L’incontro ha segnato l’inizio di un’interlocuzione stabile tra i Comuni e il Ministero, con la prospettiva di nuovi incontri nei prossimi mesi. Gli amministratori presenti hanno espresso soddisfazione per il confronto avviato, considerandolo un primo passo importante verso una soluzione concreta per il territorio.

Il sindaco di Lucca ha poi commentato sui social: "E’ stato un primo, importante passo verso una soluzione concreta per il territorio". Mentre Del Chiaro (Capannori) ha sottolineato: “Una soluzione innovativa, che ci permetterebbe di liberare i centri abitati dal traffico e far tirare un sospiro di sollievo ai nostri cittadini. C’è bisogno che i livelli sovracomunali si facciano carico della questione, perché è un tema di salute, di benessere delle persone e perché dal punto di vista infrastrutturale il nostro comprensorio è indietro“.