Ipotesi autostrada gratis. Il Ministero ”apre“ ai comuni della Piana

Lucca, 26 marzo 2025 – I comuni della Piana convocati a Roma per l’ipotesi di rendere gratuita l’autostrada nella tratta Altopascio-Lucca: ecco la novità, un primo significativo passo, per provare a rendere più fluido il traffico e funzionali gli assi viari il cui asse est ovest è stato definanziato anni fa dalla Regione rendendo di fatto monco il progetto.

Adesso, da Roma, arriva l’apertura del Ministero delle Infrastrutture, che ha invitato anche Autostrade per l’Italia per una riunione in cui affrontare la questione posta con forza dal Tavolo della Mobilità (di cui fanno parte Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo e la Provincia), ovvero la gratuità della tratta Lucca - Altopascio per i tir e le auto dei residenti, in modo da liberare le viabilità comunali e provinciali dal traffico. L’atteso incontro si terrà oggi, a Roma, presso la direzione del Ministero dei Trasporti, e sarà il primo passo per vedere come concretizzare quella che per la Piana sarebbe una grande opportunità.

“Ringraziamo il Ministero per aver preso in considerazione la nostra richiesta e darci la possibilità di parlarne con i referenti diretti - dicono l’assessore alla mobilità di Lucca, Remo Santini e il vicesindaco con delega alla mobilità di Capannori, Matteo Francesconi, fautori dell’avvio del tavolo - Insieme ai sindaci di Altopascio, Porcari, Montecarlo e alla Provincia abbiamo lavorato in questi mesi per provare a trovare soluzioni per il breve e medio periodo in grado di migliorare la vivibilità dei nostri territori. Ci stiamo muovendo su più livelli di intervento, dalle corsie preferenziali per i bus alla gratuità dell’autostrada per i mezzi pesanti, e domani al Ministero discuteremo proprio di questo punto”. Non sarà sicuramente un’operazione semplice, tanti gli interessi e le problematiche in ballo, ma almeno verrà avviato un percorso. E’ quello che si augurano Santini e Francesconi.

“Sappiamo essere un’operazione complessa – proseguono – ma sappiamo anche di avere dati di inquinamento della qualità dell’aria e situazioni specifiche che possono portare Autostrade a sperimentare soluzioni nuove e innovative. Andiamo quindi con l’obiettivo di costituire un tavolo di lavoro più ampio, che coinvolga Ministero e Autostrade, da cui potrà uscire una soluzione che migliorerà la vita dei cittadini di Lucca e di tutta la Piana. Andiamo tutti insieme, perché l’unione fa la forza e su questo tema, come su altri, non ha senso fare distingui”.

F.V.