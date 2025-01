Firenze-Mare low cost. Pronta la lettera condivisa a favore dei residenti

Lucca, 25 gennaio 2025 – Autostrada a prezzo calmierato per gli automobilisti residenti nella Piana lucchese e per chi guida mezzi pesanti. Si parla in particolare del tratto della A 11 Firenze Mare compreso tra Altopascio e Lucca, una soluzione mirata a decongestionare dal traffico la nostra città e i comuni della Piana in generale. Il progetto condiviso prende corpo con la lettera, pronta a partire, indirizzata al Ministero del Trasporti e alla Società Autostrade.

Nella missiva i rappresentanti dei Comuni della Piana di Lucca e la Provincia chiedono l’applicazione appunto di tariffe agevolate sul tratto Lucca-Altopascio dell’Autostrada Fi-MareA11 per alcune categorie di veicoli. Il testo è stato concordato nell’ambito del Tavolo della Mobilità della Piana di Lucca, che si è svolto a Palazzo Ducale, a cui hanno preso parte gli amministratori e i tecnici di tutti i Comuni coinvolti: Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Villa Basilica oltre alla Provincia di Lucca. Un tavolo promosso per individuaresoluzioni condivise e coordinate per decongestionare il traffico e migliorare la qualità della vita dei cittadiniattraverso la revisione complessiva del sistema della mobilità che porti ad un corretto equilibrio tra le diverse componenti modali, collettive ed individuali, passeggeri e merci.

L’obiettivo comune è quello di incontrarsi coi rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Società Autostrade per ottenere agevolazioni tariffarie nell’uso del tratto della A11 Firenze-Mare a beneficio di alcune categorie di veicoli, a partire dai mezzi pesanti e da quelli dei cittadini residenti nei comuni della Piana.

L’incentivo all’utilizzo della tratta compresa tra Altopascio e Lucca permetterebbe di decongestionare la viabilità alternativa a beneficio delle strade urbane ed extraurbane della Piana che ‘soffrono’, appunto, in particolari momenti della giornata gli alti volumi di traffico pesante. Nel merito dell’incontro è emersa, inoltre, l’altra proposta saliente che riguardal’ideazione del primo servizio di TPL urbano della Piana di Lucca creato attraverso l’istituzione della tariffazione urbana per tutta la linea n. 6 Lucca-Capannori. Con questa soluzione tutti i fruitori della linea n. 6 potrebbero beneficiare del biglietto a tempo utilizzabile per tutti gli spostamenti compresi nei 70 minuti invece di avere il biglietto extraurbano valido solo per una singola corsa. Questa soluzione porterebbe in particolare ad un immediato miglioramento dell’accessibilità attraverso i servizi di TPL al polo urbano di Lucca, al polo sanitario di Capannori e al polo scolastico Majorana, da sempre utilizzati dai cittadini residenti nell’area urbana di Lucca e Capannori.

I Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Villa Basilica e la Provincia di Lucca, “in un’ottica di coordinamento e per il reale raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, credono fortemente che il governo della domanda di mobilità debba essere affrontato in un ambito sovralocale. Un ambito, quindi,che prescinde dai confini amministrativi“. Infine fra le proposte, quella di programmare e organizzare congiuntamente un incontro sul tema del mobility management, argomento ancora poco conosciuto, ma che consentirebbe di aprire un confronto con le attività e le aziende del territorio con più di 100 dipendenti che generano una forte domanda di mobilità nella Piana. L’incontro sarà un’occasione per informare e mettere in rete le soluzioni e le buone pratiche di mobilità sostenibile già esistenti sul nostro territorio e non solo, a beneficio dei dipendenti di enti e imprese come nel caso del PSCL (Piano spostamenti casa lavoro) adottato del Comune di Lucca e dalla Provincia.

Laura Sartini