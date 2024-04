Autori lucchesi oltre 80 persone alla "prima"

"Lucca giallo & cultura": è proprio il caso di dire, "buona la prima". Sì, perché il neo nato Club del giallo lucchese alla sua prima uscita pubblica ha intercettato l’interesse di qualcosa come oltre 80 persone che non si sono lasciate sfuggire l’occasione di ascoltare dalla viva voce di autrici ed autori curiosità e pregi dei libri in questione. Sabato scorso infatti, nell’auditorium della Zecca in piazzale Verdi è andato in scena l’appuntamento dal titolo "Gli sceriffi a Lucca - tra finzione letteraria e realtà". Un confronto tra cinque autori di gialli ambientati nella nostra città. Questori, commissari, ispettori sono gli investigatori descritti nelle pagine dei libri, artefici di indagini minuziose. All’evento erano presenti le autrici Rossana Giorgi Consorti, Mariacristina Pettorini e Maria Esposito e gli autori Beppe Calabretta e Franco Fantozzi. Tra gli interventi non sono mancati quelli del Procuratore capo Domenico Manzione e dell’investigatore privato Claudio Arpaia. A condurre l’incontro Luciano Luciani, letture e media affidate a Sandra Tedeschi.