Auto con 5 giovani sbanda in via della Scogliera: tutti feriti

Cinque giovani feriti, di cui uno in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 23.15 di sabato in via della Scogliera nei pressi della terrazza Petroni. Secondo i primi accertamenti la vettura guidata uno dei giovani ha sbandato sotto la pioggia battente ed è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero e il guardrail.

Feriti i cinque giovani, tutti di età inferiore ai 30 anni e di origini pakistane. Il più grave è rimasto incastrato nell’auto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere. Il giovane è stato condotto al pronto soccorso del San Luca in codice rosso per politrauma. Altri due invece sono stati trasferiti in codice giallo per trauma cranico all’ospedale di Cisanello, mentre due sono stati affidati alle cure dei medici del San Luca in codice giallo per ferite più lievi. Sul posto l’automedica di Lucca e le ambulanze della Misericordia, della Croce Verde di Lucca e dalla Croce Verde di Ponte a Moriano, insieme ai carabinieri.