Aurora Immobiliare ”Siamo sorpresi ma andremo avanti comunque”

Riguardo alla questione dello stadio, la Rti proponente il progetto, Aurora Immobiliare, fa sapere di "aver appreso con grande sorpresa della delibera assunta dalla giunta comunale e dell’avviso del procedimento di diniego del Progetto, in quanto non rispettoso delle condizioni di pubblico interesse. A tal fine, appare opportuno chiarire come il Progetto definitivo sia stato protocollato in data 12 maggio 2023 e fino alla data dello scorso 22 aprile, mai nessuna indicazione negativa era pervenuta, formalmente o informalmente".

Per tale ragione Aurora Immobiliare preannuncia che "nel termine assegnato risponderemo ai rilievi opposti, dovendo però prendere atto dell’assoluta ed inaccettabile sproporzione tra il tempo che è stato necessario al Gruppo di Lavoro istituito dalla precedente Amministrazione e tutt’ora in carica, per l’analisi critica del Progetto, pari a circa un anno, e quello assegnato alla Proponente per rispondere ai rilievi e pari a soli 10 giorni; termine chiaramente inadeguato. In realtà, la maggior parte dei rilievi contestati già trovano riscontro nella documentazione depositata, che sarà, in ogni caso, implementata secondo le richieste comunali, qualora conformi a legge. Resta, però, il fatto che siamo fermamente intenzionati alla realizzazione dell’opera in tempi rapidi, avendo già acquisito importanti manifestazioni d’interesse per il finanziamento della stessa".